بعد غوغل.. مواجهة قضائية ضخمة ضد

2020/12/10 | 09:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، تقديم 47 مدعيا عاما من مختلف الولايات الأميركية، دعوى قضائية ضخمة ضد عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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