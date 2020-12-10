مديرية بلدية بعشيقة تغلق سيطرة الصناعة لغرض اكساء الشارع الرئيسِ للمدخل

2020/12/10 | 09:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر نوهت مديرية بلدية بعشيقة بغلق مدخل بحزاني (سيطرة الصناعة)، اليوم، الخميس 10 ديسمبر 2020، نهائيا الى إشعار آخر.المهندس “ماهر بركات حسو”، مسؤول الاعلام والعلاقات نوه لــ “ايزيدي 24” بأنه “سيتم غلق الشارع الرئيسِ لمدخل الناحية من سيطرة الصناعة في بحزاني إن سنحت الانواء الجوية، اي في حال لم يكن …

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