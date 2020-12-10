مساء الليلة الماضية - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/12/10 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي مساء الليلة الماضية كنت احفر حلماً عميقاً وانتظر كيف اعبر به سنوات العمر على قارب لا يمخر المتوسط ليهرب من قارة لأخرى بحثاً عما سرقه ساسة بلاده منه ، بل بحثاً عن علم جديد للثورة يطيح بهم ...حدث ذلك مساء الليلة الماضية حين ابتعت ما اسميه كنزاً معرفياً ثميناً ، كان احدهم من الجيل الذي سميته في روايتي : " عربة خضراء - بغداد 2013 " بجيل الثورات المقلوبة ، أو بجيل السياسة الدادائية ......





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