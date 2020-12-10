الرافدين يوجه فروعه الاسراع بانجاز معاملات منح القروض

2020/12/10 | 09:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

وجه مصرف الرافدين، الخميس، فروعه كافة الاسراع بانجاز معاملات منح القروض بكافة انواعها.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “ولقرب نهاية السنة الحالية فعلى الفروع انجاز معاملات القروض للذين تقدموا بطلبات المنح بالسرعة الممكنة”.

وأضاف البيان أن “ذلك الاجراء ياتي للقيام بالامور التنظيمية والتطبيقية ولاستكمال ميزانية المصرف السنوية”.



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