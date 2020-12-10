قريباً.. إطلاق برنامج مبادرة “توظيف” لخلق فرص عمل للعاطلين

2020/12/10 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، اليوم الخميس (10 كانون الأول 2020)، قرب الانتهاء من إطلاق برنامج مبادرة «توظيف»، الذي يضمن خلق فرص عمل للعاطلين.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "المجلس سينتهي من اعداد البرنامج قريبا من حيث البنية القانونية والفنية الخاصة به، ومن ثم ادخاله مرحلة الاختبار".

وأشار إلى أنه "يعتمد بالدرجة الاساس على الشركاء الذين يتعاونون مع المجلس كالمؤسسات الحكومية المتمثلة بوزارات الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والصحة ومؤسسة الشهداء".

وأوضح، أن "البرنامج سيطرح للجمهور حال اكتماله"، مبيّنا انه "يساعد الخريجين وأصحاب المهارات بالحصول على فرص عمل في القطاعين العام والخاص".

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