نواب من برلمان كردستان العراق يعلنون اعتصاما مفتوحا لحين اجراء الاصلاحات

2020/12/10 | 09:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نواب محتجون من كتل سياسية مختلفة، اعتصاما مفتوحا داخل قبة برلمان كردستان العراق لحين اجراء اصلاحات حقيقية في الإقليم....

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