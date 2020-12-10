مفوضية حقوق الانسان تكشف اعداد ضحايا تظاهرات السليمانية

2020/12/10 | 09:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان، سقوط 8 قتلى و54 جريحا بالاحداث التي رافقت تظاهرات السليمانية، داعية القوات الامنية في المحافظة لحماية ا...

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