كردستان العراق: لن نسمح بالتظاهرات

2020/12/10 | 09:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت اللجنة الأمنية العليا في وزارة الداخلية بمنطقة كردستان العراق الأربعاء، إنها لن تسمح بتنظيم التظاهرات غير المرخصة وأن القوات المختصة ستتعامل مع ...

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