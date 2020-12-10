"بداية جديدة".. تركيا تأمل في التعاون مع بايدن بملفي "غولن" والأكراد

2020/12/10 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مسؤول تركي كبير الأربعاء، أن تركيا تعول على "بداية جيدة" مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لكنه حدد خطوطا حمر لا تبشر بتهدئة في العلاقات التي سادها التوتر مع دونالد ترامب.

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