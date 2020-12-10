الداخلية: حسمنا 300 نزاع عشائري خلال 2020

2020/12/10 | 09:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديريّة شؤون العشائر في وزارة الداخلية، الخميس، عن حسم أكثر من 300 نزاع عشائري خلال العام الحالي (2020)، بينما اعدت دراسة حددت فيها اهم اسبابها.

ونقلت صحيفة الصباح “شبه الرسمية” عن مدير عام المديرية العميد ناصر النوري قوله إن “هناك اهتماما بالغا من قبل المديرية بشكل عام بفض النزاعات العشائرية، خاصة المستعصية منها، فضلا عن اهتمام وزير الداخلية بالشأن العشائري، وفرض هيبة وسلطة القانون، على اعتبار ان المجتمع العراقي عشائري بالدرجة الاساس، وبالتالي فإن العشيرة تتصرف ضمن الضوابط الاجتماعية التي تخفف عن الدولة الكثير من الامور القضائية بحلها”.

واضاف النوري ان “المديرية استطاعت حسم هذا العدد من النزاعات بالتعاون مع الخيرين من ابناء العشائر الاصيلة الذين اثروا على انفسهم الا يبقى اي نزاع يمكن ان يزعزع علاقات العشائر في ما بينها سواء في المنطقة الواحدة او بين منطقة واخرى”.

واكد النوري ان “هناك الكثير من النزاعات التي استمرت لأعوام، بيد ان المديرية استطاعت حسمها بأسرع وقت ممكن، ضاربا المثل بأحد النزاعات العشائرية في محافظة كركوك والذي امتد لـستة اعوام، اذ توجهت المديرية قبل اسبوع لترتيب الفصل العشائري استعدادا لحسمه بشكل نهائي”.

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