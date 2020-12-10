ليال عبود تغامر مع التراث العربي

2020/12/10 | 09:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تحضيرات شملت عدداً من الاغنيات الخاصة التي سوف تصدر تباعاً في الساحة الفنية العربية , أنتهت الفنانة اللبنانية ليال عبود من تسجيل أغنية جديدة من كلمات الشاعر الدكتور ميشال جحا والحان نجله جوزيف جحا في أول تعاون معهما وفق رؤية حديثة تخاطب الاصالة العربية والنمط التراثي المغيب عن الاصدارات الغنائية من سنوات طويلة.

وتقول ليال : سلكت مساراً يلامس الجذور و يخاطب الحاضر بلغة المستقبل، ومن المقرر أن يكون هذا التعاون مرفقاً بفيديو كليب ضمن إطار غير مستهلك و فيه من العفوية الكثير والبعد على مستوى المضمون.

وأضافت سعيدة بالتعاون مع الشاعر ميشال جحا و كذلك العمل مع جوزيف جحا الذي له نكهة مميزة في صياغة الالحان غير التقليدية و أتوقع أن تحدث هذه الاغنية نقلة نوعية ليست في مسيرتي الفنية و حسب و انما في مسارات عديدة داخل الساحة الفنية العربية.

وقالت ليال عبود كانت هناك عزيمة للعوم عكس التيار والدخول من خلال نمط مميز له قاعدته الشعبية بأسلوب شديد المرونة والتجدد و الخصوصية في آن واحد , ولا اخفي أن المغامرة كانت صعبة ولم تكن سهلة لكن المبادرات المهمة تتطلب الكثير من الجهد حتى يأتي القطاف مثمراً.

PUKmedia

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