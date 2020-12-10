2020/12/10 | 09:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

223 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الخميس، قرب إطلاق برنامج مبادرة توظيف، الذي يضمن خلق فرص عمل للعاطلين.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي، في تصريح لـجريدة الصباح، اليوم (10 كانون الاول 2020) ان "المجلس سينتهي من اعداد البرنامج قريبا من حيث البنية القانونية والفنية الخاصة به، ومن ثم ادخاله مرحلة الاختبار"، مشيرا الى انه "يعتمد بالدرجة الاساس على الشركاء الذين يتعاونون مع المجلس كالمؤسسات الحكومية المتمثلة بوزارات الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والصحة ومؤسسة الشهداء".

واضاف ان "البرنامج سيطرح للجمهور حال اكتماله"، مبينا انه "يساعد الخريجين وأصحاب المهارات بالحصول على فرص عمل في القطاعين العام والخاص".

A.Sh

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمة الاتحادية يعلن قرب انطلاق برنامج التوظيف) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمة الاتحادية يعلن قرب انطلاق برنامج التوظيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).