انطلاق عملية أمنية لتعقب بقايا التنظيم جنوبي صلاح الدين

2020/12/10 | 09:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت مديرية الاعلام الحربي في هيئة الحشد الشعبي، الخميس، عن تنفيذ قوات مشتركة عملية أمنية جنوب قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، ان "اللواء 43 في الحشد الشعبي بمشاركة القوات الأمنية، نفذ اليوم، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين".

وشار البيان الى ان "القوات تتقدم القوات وفق الخطط المرسومة لملاحقة فلول داعش وتأمين مناطق جنوب بلد".

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