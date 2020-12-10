ترامب و17 ولاية يؤيدون محاولة لإلغاء التصويت في انتخابات الرئاسة بأربع ولايات

2020/12/10 | 09:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قدم مدعو العموم لـ 17 ولاية يحكمها الجمهوريون، وكذلك الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مذكرات إلى المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن الأربعاء، تظهر دعمهم لدعوى قضائية في تكساس تطالب المحكمة بإلغاء نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية بأربع ولايات.

ومن خلال هذه الدعوى، يسعى المدعي العام لتكساس، كين باكستون، إلى إبطال نتائج الانتخابات في أربع ولايات متأرجحة فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، وهي بنسلفانيا وجورجيا وميشيجان وويسكونسن.

واعتمدت الولايات الأربع بالفعل النتائج، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة العليا ستقبل حتى دعوى تكساس.

ورفضت المحكمة العليا طعناً قانونياً، أمس الأول الثلاثاء، من جانب الجمهوريين يسعى لرفض ملايين الأصوات في ولاية بنسلفانيا إحدى الولايات المتأرجحة الرئيسية.

ويقول ترامب منذ انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين ثان) الماضي إن الفوز “سرق” منه بسبب “تزوير ديمقراطي هائل”.

وحتى الآن لم يتمكن ترامب أو محاموه من توفير دليل مقنع، وتم رفض دعاوى في عدة ولايات.

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