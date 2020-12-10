2020/12/10 | 09:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

تواصل القوات الأميركية سرقة النفط السوري من منطقة الجزيرة حيث أخرجت، مساء الأربعاء، قافلة من عشرات الصهاريج المحملة بالنفط من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية.

وأفادت وكالة “سانا” نقلا عن مصادر أهلية من ريف رميلان بأن رتلاً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 60 آلية من صهاريج نفط وشاحنات وبرادات وعدد من الناقلات توجه من حقول رميلان النفطية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وتسيطر القوات الأمريكية بالتواطؤ مع ميليشيا قسد على أغلبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور وتعمل على تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأميركية تخرج عشرات الصهاريج من سوريا الى العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأميركية تخرج عشرات الصهاريج من سوريا الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).