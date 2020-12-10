العمليات المشتركة تستذكر بطولات قواتنا في يوم النصر

2020/12/10 | 09:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدارس الأهلية وقرار خلية الازمةقبل تفشي جائحة كورونا كنت اتساءل دائما، عن دور وزارة التربية في متابعة المدارس الاهلية، على الاقل في ما يخص الاجور التي كان يدفعها اهالي الطلبة لهذه المدارس،

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