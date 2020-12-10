زيدان: قدمنا أفضل مباراة هذا الموسم

2020/12/10 | 09:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فريقه قدم أفضل مباراة له هذا الموسم، خلال الفوز 2-صفر على بوروسيا مونشنغلادباخ ليتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

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