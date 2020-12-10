بعد ارتفاع اسعاره يوم أمس.. النفط يحافظ على مكاسبه مع اطلاق لقاح كورونا

2020/12/10 | 09:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حافظت أسعار النفط على مكاسبها، اليوم الخميس، بعد ان ارتفعت امس الاربعاء لاكثر من 1% مدعومة بإطلاق لقاح كورونا في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى انتعاش في الطلب على الوقود، على الرغم من الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الامريكية الاسبوع الماضي.

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