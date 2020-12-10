2020/12/10 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

سجلت أسعار بيع الدولار، اليوم الخميس (10 كانون الأول 2020)، استقراراً بسعر بيع الدولار مقابل الدينار العراقي، قياساً بأسعار يوم أمس، ليبقى سعر بيع الدولار 127,000، بينما سعر الشراء 126,000.

أما أسعار العملات العالمية الأجنبية، فإن 100 يورو يكون مقابل كل 120,94 دولار، بينما الأسترليني 100 باوند لكل 133,65 دولار، في حين بلغ سعر الليرة التركية 100 دولار مقابل 783,47 ليرة تركية.

وبلغ سعر أونصة الذهب عالمياً $ 1837,70، في حين جاء سعر برميل نفط الخام برنـت، 49,03 دولار، أما سعر برميل نفط الخام الامريكـي، 45,73 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار بيع الدولار في الأسواق العراقية والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار بيع الدولار في الأسواق العراقية والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).