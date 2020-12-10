القانونية النيابية: جلسة البرلمان المقبلة ستشهد تمرير قانون تمويل نفقات الانتخابات

2020/12/10 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حددت اللجنة القانونية البرلمانية، الخميس (10 كانون الأول 2020)، موعداً محتملاً لتمرير قانون تمويل نفقات الانتخابات.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان قرأ قانون تمويل نفقات الانتخابات قراءة ثانية".

وأضاف، أن "مجلس النواب سيمرر قانون تمويل الانتخابات في جلسة يوم الثلاثاء الاسبوع المقبل".

ويوم أمس، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات المقبلة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن البرلمان أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات المقبلة.

ورفع مجلس النواب يوم أمس، جلسته الـ 27 إلى يوم الثلاثاء المقبل.

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