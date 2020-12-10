انطلاق فعاليات مهرجان النجف للتسوق بمشاركة محلية ودولية

2020/12/10 | 09:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/انطلقت في أروقة أرض معرض النجف الأشرف فعاليات مهرجان المحافظة للتسوق بمشاركة شركات أهلية من مختلف المحافظات بما فيها محافظات أقليم كردستان مع مشاركة شركات قادمة من دول عربية وعالمية.وقال مدير المعرض حيدر مواش في تصريح صحفي "ان مهرجان النجف الأشرف للتسوق يقام بنسخته الثالثة ولمدة عشرة أيام، بمشاركة شركات محلية وأخرى دولية قادمة من(مصر ، سوريا ، باكستان ، الهند ، والصين، بالاضافة للعراق )".واضاف " اقيم المهرجان مع اتخاذ الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا ، والهدف منه المساهمة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدان، علما ان فعاليات المهرجان قد تأجلت لعدة أيام لاستكمال عملية فحص الوافدين من خارج العراق من أصحاب وممثلي الشركات المشاركة في المهرجان المتضمن عرض سلع ومواد وصناعات لمختلف القطاعات الصناعية والغذائية والألبسة ، وغيرها ، اضافة الى مشاركة متميزة لقطاعات الشباب الفنية والتشكيلية "./انتهى

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