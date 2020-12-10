زيدان: الأمير الكرواتي يستحق البقاء مع ريال مدريد

2020/12/10 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن عمره قد ناهز 35 عاما غير أن النجم الكروتي، لوكا مودريتش، لا يزال يقدم مستويات رائعة مع فريقه ريال مدريد، وهو ما أثبته يوم أمس عندما لعب دورا كبير في فوز الفريق الملكي على ضيفه الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ، وبالتالي التأهل إلى الدوري الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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