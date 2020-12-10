وزير التجارة يكشف مضمون زيارة الوفد السعودي لبغداد

2020/12/10 | 09:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد وزير التجارة، علاء الجبوري، ان الوفد السعودي طرح خلال زيارته بغداد زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبينا أن العراق يرى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المتوازنة والتفاهمات المشتركة يجب أن تكون مبنية على أساس مصلحة الدولة العراقية.

وقال الجبوري، في حديث لجريدة الصباح، اليوم (10 كانون الاول 2020) إن "الوفد السعودي الذي زار العراق، أجرى لقاءات منفردة مع الرئاسات الثلاث، وناقش محورين مهمين هما تفعيل (ملتقى الاعمال التجاري العراقي السعودي) لتنظيم ودعم شركات القطاع الخاص من خلال دراسة المعوقات والآليات التي يمكن أن تشجع وتنهض بهذا المجال، و(افتتاح الملحقية التجارية السعودية في العراق) الذي سيساعد في تنظيم العمل الاقتصادي بين البلدين وتنضيج فكرة إيجاد بيئة أعمال تجارية اقليمية مناسبة مع جميع دول الجوار".

وأضاف الجبوري أن "العراق يرى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المتوازنة والتفاهمات المشتركة، يجب أن تكون مبنية على أساس مصلحة الدولة العراقية وإيجاد المساحات التي من الممكن أن يستفيد منها العراق اقتصاديا وتجاريا من خلال علاقاته مع الدول وبعثاته الدبلوماسية، لتحقيق أهدافه الاقتصادية والتجارية".

وأشار الجبوري إلى أن "الوفد السعودي طرح خلال زيارته بغداد؛ زيادة التعاون الاقتصادي وتذليل العقبات الموجودة، فضلا عن فتح أفق تعاون بين رجال الأعمال العراقيين والسعوديين".

وبشأن الزيارات المتبادلة بين البلدين، أكد أن "برنامج الملتقى الاقتصادي العراقي السعودي، هو الذي يقرر أن تكون هناك زيارات مرتقبة متبادلة بين العراق والسعودية لتفعيل الاتفاقات الاقتصادية والتجارية في المستقبل".

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