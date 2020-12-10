2020/12/10 | 09:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت دائرة صحة الكرخ، اليوم الأربعاء، من لقاح كورونا الذي تنتجه شركة فايزر الامريكية، فيما اشارت الى أن هذا اللقاح تسبب بوفاة 6 اشخاص.

وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في منشور على حسابه في “فيس بوك”، إن “ادارة الغذاء والدواء الامريكية (FDA)، اعلنت اليوم الاثنين، عن وفاة ستة اشخاص تلقوا لقاح كورونا من شركة فايزر، منهم اربعة تلقوا اللقاح الوهمي (placebo) و اثنان تلقوا اللقاح الحقيقي، حيث توفي الاول بعد 62 يوماً من تلقي اللقاح بالسكتة القلبية (cardiac arrest), اما الثاني فقد توفي بعد ثلاثة ايام من تلقي الجرعة الثانية بسبب تصلب الشرايين (arteriosclerosis ) حسب قولهم”.

وأوضح أن “الادارة المذكورة (FDA) لم تعطي الضوء الاخضر لغاية اليوم لشركة فايزر لاعتماد اللقاح، و مرة ادعت ان اللقاح ناجح بنسبة 95% و في مرة اخرى ادعت انه ناجح بنسبة 90%، اما الرئيس التنفيذي لشركة فايزر البيرت بورلا(Albert Bourla) قال ان شركته ليست متأكدة مما اذا كان اللقاح يمنع انتقال العدوى من شخص تم تطعيمه الى الآخرين”.

وتابع الحجامي: “كما لا تتوفر لدى الشركة بيانات كافية عن الاطفال تحت عمر 16 عاماً فيما اذا كان يعمل اللقاح لديهم ام لا ، و كذلك لا تتوفر بيانات مشابهة عن الحوامل و المرضعات ومرضى نقص المناعة”.

وبين أنه “من المعطيات المذكورة آنفاً يجب عدم التعويل كثيراً على اللقاحات المضادة لهذا الفايروس أياً كان مصدرها و الاعتماد في الوقت الحالي على الالتزام بإجراءات الوقاية لحين حصول ما يسمى مناعة القطيع (herd immunity ) او حصول طفرة جينية في الفايروس تجعله غير مؤذي او انتاج لقاح ناجح بنسبة كبيرة لفترة طويلة بمضاعفات قليلة وكذلك تعزيز مناعة الجسم و التحلي بالروح المعنوية العالية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تحذر من لقاح فايزر وتؤكد: تتسبب بوفاة 6 أشخاص) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تحذر من لقاح فايزر وتؤكد: تتسبب بوفاة 6 أشخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).