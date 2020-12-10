اتفقت مع ’عشيقها’ على قتل زوجها.. الشرطة تصطادهما رغم محاولة إخفاء الجريمة

2020/12/10 | 09:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

كشفت شرطة واسط، الخميس، تفاصيل الإيقاع بمرتكبي جريمة قتل بحق مواطن نفذتها زوجته بالاتفاق مع "عشيقها".

وقالت الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 كانون الأول 2020) إن "جهاز مكافحة إجرام واسط ـ شعبة مكافحة النعمانية اكتشف جريمة قتل غامضة حاول مرتكبوها إخفاء معالم مسرح الجريمة، الا ان نباهة ضباط مكافحة الإجرام والمهنية العالية التي يتمتعون بها في مجال التحقيق حالت دون إفلات الجناة من جريمتهم البشعة".

وأضافت، "وردنا إخبار بوجود جريمة قتل لأحد المواطنين في قضاء النعمانية من قبل شخص مجهول وبعد جمع الاخبار ولكون المجنى عليه يسكن في بيت مستقل دارت الشكوك حول زوجته وتم التحقيق معها واعترفت بارتكابها جريمة القتل مع عشيقها التي كانت متفقة معه بالحضور الى منزلها لممارسة البغاء معه".

واكدت شرطة واسط "إلقاء القبض على الجاني وتم الاستدلال بالأدلة الدامغة واعترف صراحة بارتكابه الجريمة البشعة وتم إجراء كشف الدلالة للجناة بحضور قاضي التحقيق وتوقيفهم وفق المادة 406 ق ع .وسيتم احالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل".

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