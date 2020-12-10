مصور يلتقط مشاهد مذهلة لأضواء الشمال من الستراتوسفير فوق ألاسكا

2020/12/10 | 10:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..تعد مدينة فيربانكس في ألاسكا أفضل مكان لمشاهدة الشفق القطبي المذهل، لكن أحد المصورين جعل الحدث أكثر إثارة من خلال مراقبة العرض الضوئي من الفضاء.وقام نيت لوبي بتوصيل كاميرا بمنطاد الطقس وأطلقه في طبقة الستراتوسفير، ما سمح له بالتقاط صور للأضواء المخضرة والوردية الساطعة فوق الأرض.وقال لوبي لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية في رسالة بريد إلكتروني: “معظم الأشخاص الذين يرغبون في رؤية الشفق القطبي يتوجهون إلى فيربانكس أو إيسلندا وغيرهما، وعادة ما ينتهي بهم الأمر برؤية العرض الضوئي لأول مرة على متن الطائرة”.وأضاف: “إن رؤيتهم من مكان مرتفع للغاية في الهواء هو منظور فريد للغاية، وأردت أن آخذ هذه التجربة وأدفعها إلى أقصى الحدود”.وسافر المنطاد الذي يبلغ ارتفاعه 10 أقدام لمدة ساعتين تقريبا قبل أن يصل إلى أقصى ارتفاع له وهو 122600 قدم (نحو 37 كم) قبل أن ينفجر.وسقطت كاميرا “سوني”، التي كانت موضوعة في صندوق واق، بأمان على الأرض بعد تفريغ البالون.قال لوبي خلال فيلمه الوثائقي Light Side Up الذي مدته 29 دقيقة: “أنا محظوظ جدا في مسيرتي لأنني تمكنت من رؤية الأشياء التي أملكها.



حصلت على شروق الشمس في ماتشو بيتشو، لقد كنت على بعد 20 قدما من دب قطبي متوحش، والشفق القطبي هو أجمل ظاهرة طبيعية، لا يوجد شيء أفضل لتصويره”.وأشار المصور إلى إنه تواصل مع شركة “سوني” بشأن كاميرتها القادمة a7S III، والتي صممت خصيصا للصور منخفضة الإضاءة وستكون مثالية لمشروعه.انتهى / 25

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