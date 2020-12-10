قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

2020/12/10 | 10:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت، خمسة مواطنين فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله.كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدت شمال غرب رام الله، عرف منها: مزارع النوباني، وقراوة بني زيد، ودير غسانة، وسط تحليق مكثف لطائرة استطلاع.



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