تفاصيل اجتماع لاعبي القوة الجوية مع جماهير الصقور

2020/12/10 | 10:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادعقد لاعبو نادي القوة الجوية، اجتماعاً مع جماهير النادي من اجل بحث سبب تراجع نتائج الفريق في الآونة الاخيرة.

وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اجتماعاً عقد بين لاعبي الصقور وجماهير النادي مساء امس لبحث اسباب تراجع نتائج الفريق”.

واوضح ان “لاعبي القوة الجوية أكدوا أن الابتسامة ستكون حاضرة في كل المباريات القادمة لافراح جمهور العريق الذي ينتظر النتائج الإيجابية والتي غابت في اخر ثلاث جولات”.

يذكر ان القوة الجوية تنازل عن الصدارة بعد تعثره في الجولات الثلاث الاخيرة.



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