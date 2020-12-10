السعودية تعلن تسجيل 100 شركة في العراق: يمتلك موارد مائية وأراض خصبة

2020/12/10 | 10:05 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي بمجلس الغرف السعودية، محمد الخريف، على أهمية تسريع الخطي لإزالة التحديات التي تواجه التعاملات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى تسجيل 100 شركة سعودية في العراق.



وأشار إلى أن العراق “يمتلك موارد مائية وأراض خصبة وخبرات زراعية تمكنه من تلبية احتياجات المنطقة العربية والعالم في الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات الإنتاجية”.

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