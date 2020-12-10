روسيا: بدء مرحلة الاختبارات النهائية لأحدث كاسحة ألغام بحرية

2020/12/10 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أحدث كاسحة ألغام بحرية من نوع “ألكسندريت” طورت لصالح جيش البلاد بدأت بمرحلة الاختبارات النهائية.وقال بيان صادر عن الخدمة “وصلت إلى بحر اليابان مؤخرا كاسحة الألغام البحرية ياكوف بالياييف، والتي طورتها روسيا في مصنع سريدني-نيفسكي لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد، وفي إطار المشروع الحكومي رقم 12700 التابع لوزارة الدفاع الروسية”.وأضاف البيان “السفينة وصلت إلى بحر اليابان لتخضع للمرحة النهائية من الاختبارات الحكومية قبل تسليمها للجيش، وخلال الاختبارات سيقوم طاقم السفينة بالتعاون مع خبراء من مصنع سريدني-نيفسكي بالتحقق من عمل جميع آليات ومنظومات السفينة وأنظمة التسليح الموجودة فيها”.وتبعا للوزارة فإن “السفينة من المفترض أن تنهي مرحلة الاختبارات قريبا، وتسلم إلى أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي خلال احتفالية رسمية ستجرى في 26 ديسمبر الجاري”.

وبدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2017، وأنزلتها إلى المياه لأول مرة عام 2019، لتكون رابع كاسحة ألغام بحرية من نوع “ألكسندريت” تطورها في إطار المشروع الحكومي رقم 12700 التابع لوزارة الدفاع في البلاد.وتتميز كاسحات الألغام البحرية التي تطورها روسيا في إطار المشروع المذكور بأن هياكلها صنعت من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية، كما جهزت بمعدات سونار متطورة، وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا لتساعدها على اكتشاف وتدمير الألغام البحرية.انتهى / 25م

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