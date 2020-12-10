بالوثائق.. التمييز يصادق على شمول وزير سابق بإجراءات المساءلة والعدالة

2020/12/10 | 10:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صادقت محكمة التمييز الاتحادية، على شمول وزير الاتصالات السابق نعيم الربيعي بإجراءات الهيئة العليا للمساءلة والعدالة {إجتثاث البعث سابقا} لإنتمائه الى حزب البعث المنحل.

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