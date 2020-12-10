وزير التجارة يوضح ما ناقشه الوفد السعودي مع الرئاسات الثلاث

2020/12/10 | 10:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الخميس، أن الوفد السعودي طرح خلال زيارته بغداد زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبيناً أن العراق يرى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المتوازنة والتفاهمات المشتركة يجب أن تكون مبنية على أساس مصلحة الدولة العراقية.

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