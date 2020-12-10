ديالى تكشف عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسبب؟

2020/12/10 | 10:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عن ارتفاع غير مسبوق في اسعار المواد الغذائية بسبب قطع طريق رئيسين مع كردستان.وقال مدير ناحية قره تبه(112كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” القوات الامنية منعت مرور الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية الى نواحي قره تبه وجبارة والمناطق الريفية عبر طريقي جلولاء كلار – وقره تبه- جباره- كفري منذ 3 ايام ما ادى الى ارتفاع غير مسبوق في الاسعار تجاوز الـ30%”.واضاف التميمي،ان” اسواق النواحي والقرى وهي بالعشرات تعتمد بالاساس على اسواق كردستان في التبضع بسبب قرب المسافة التي تصل نصف ساعة قيادة بالمركبات في حين ان البديل هي بعقوبة او بغداد والمسافة تحتاج الى ساعات ما يعني زيادة في كلفة النقل وهذا الامر يضر بالمواطنين”.ودعا التميمي الى “ضرورة ان يكون هناك حل حقيقي لملف دخول المحاصيل والبضائع التي تصل مباشرة الى اسواق المدن والقرى القريبة لتفادي ارتفاع اكبر للاسعار لان البدائل مكلفة جدا”، مؤكدا ان “التهريب يمكن معالجته بالاساس من خلال اغلاق المنافذ الغير رسمية وفرض الضرائب كما هو الحال في الجنوب والوسط لكن بقاء الامور على حالها ستضر بنسبة عالية من الاهالي”.وتعتمد مدن وقرى كبيرة في ديالى ضمن القاطع الشمالي الشرقي القريب من كردستان على اسواق الاخير في التبضع وجلب المحاصيل بسبب قرب المسافة قياسا باسواق بعقوبة او بغداد التي تمتد من 100 الى 150كم.



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