نزاهة البرلمان تعلن إحالة 400 ملف فساد بعضها تتعلق بـ”كبار المسؤولين”

2020/12/10 | 10:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة النزاهة النيابية صباح طلوبي العكيلي، الخميس، عن إحالة 200 ملف فساد إلى هيئة النزاهة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى وجود مئات من ملفات الفساد يجري التحقيق بها.وقال طلوبي في تصريح لـ/المعلومة/، “إننا قمنا احلنا أكثر من 200 ملف فساد كبيرة وخطيرة بعضها تتعلق بكبار المسؤولين إلى هيئة النزاهة”، مبينا أن “مجمل الملفات التي احيلت إلى هيئة النزاهة خلال الدورة البرلمانية الحالية تفوق 400 ملف فساد غالبيتها لم تنجز لغاية الان”.وأضاف أن “هناك ملفات أخرى تمت إحالتها عن طريق نواب آخرين”، مشيرا الى أن “بعض الملفات المحالة تتعلق بهدر المليارات باستطاعت الحكومة استرداد هذه الأموال”.وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب كشفت، امس الاربعاء ، عن فتح ملفات باللجنة تخص وزارات التجارة والصحة والنفط والصناعة.



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