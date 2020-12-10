اسعار الدولار والعملات الاجنبية في السوق المحلية

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ديجيتال ميديا ان ار تي
شهدت اسعار بيع الدولار، الخميس (10 كانون الاول 2020)، استقرارا في الاسواق المحلية امام الدينار العراقي.
وجاءت اسعار البيع في مكاتب الصيرفة، المحلية كالتالي:
ورقة الـ100 دولار = 127,000 دينار عراقي للبيع
و126,000 للشراء.
اليورو : 100 يورو = 120,94 دولار
الجنيه الأسترليني: 100 باوند = 133,65 دولار
الليرة التركية : 100 دولار = 783,47 ليرة تركية
سعر أونصة الذهب عالميا 1837,70 دولار
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