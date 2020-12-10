2020/12/10 | 10:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت اسعار بيع الدولار، الخميس (10 كانون الاول 2020)، استقرارا في الاسواق المحلية امام الدينار العراقي.

وجاءت اسعار البيع في مكاتب الصيرفة، المحلية كالتالي:

ورقة الـ100 دولار = 127,000 دينار عراقي للبيع

و126,000 للشراء.

اليورو : 100 يورو = 120,94 دولار

الجنيه الأسترليني: 100 باوند = 133,65 دولار

الليرة التركية : 100 دولار = 783,47 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالميا 1837,70 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الدولار والعملات الاجنبية في السوق المحلية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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