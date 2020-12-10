الكربولي: ‏ترشيح سعد كمبش للوقف السني باطل

2020/12/10 | 10:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي، ان ترشيح سعد كمبش للوقف السني باطل.وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر”، “ليطلع جمهورنا على نموذج من التلاعب الذي يمارسه المتحكمون بالقرار التنفيذي لترشيح الذي يريدوه لرئاسة الوقف السني على الرغم من ان المجمع الفقهي المخول قانوناً بالترشيح لم يرشح اسمه، مخالفين بذلك عهودهم التي قطعوها على انفسهم امام المجمع الفقهي الموقر”.‏وانهى تغريدته بهاشتاغ: “ترشيح سعد كمبش باطل”.

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