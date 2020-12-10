اليوم..تعطيل الدوام الرسمي بالعراق بمناسبة الذكرى الثالثة ليوم النصر على

2020/12/10 | 10:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان لها، إن تعطيل الدوام الرسمي؛ يأتي بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير أرض العراق من عصابات تنظيم …

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