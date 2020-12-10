البلد الأكثر تضرراً بكورونا يضبط كمامات ’مغشوشة’ بقيمة 600 ألف دولار!

2020/12/10 | 10:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

تمكنت السلطات الأميركية، الخميس، من ضبط كميات هائلة من الكمامات المخالفة تقدر قيمتها بـ 600 ألف دولار أميركي خلال تخزينها في أحد المستودعات.

وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، فان " الكمامات المغشوشة عددها نحو 100 ألف كمامة وتم ضبطها في ولاية تكساس الأمريكية، وتحمل شعار الكمامات الشهيرة "3 إم إن 95" رغم أنها لا تمت لهذا النوع من الكمامات بأي صلة".

ولفتت الشبكة إلى أن "وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أطلقت عملية خاصة لضبط أي وسائل حماية شخصية مخالفة منذ أبريل/ نيسان الماضي"، مشيرة إلى أنها "تمكنت خلال تلك الفترة وحتى الآن من تنفيذ 187 عملية وأن إجمالي قيمة ما تم ضبطه نحو 28 مليون دولار".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 68 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تجاوز 15 مليون شخص.

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