بالرغم من الهجوم على حقل عراقي.. أسعار النفط ترتفع

2020/12/10 | 10:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأرتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع ظهور بعض القلق في الأسواق بعد اشتعال حريق في بئرين في حقل نفط صغير بشمال العراق، فيما وصفته الحكومة بهجوم إرهابي، لكن الإنتاج لم يتأثر.كذلك صعدت الأسعار مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة، مما قد يحفز انتعاشا في الطلب …

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