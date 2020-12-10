2020/12/10 | 10:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العاشر من كانون الأول من كل عام يتجدد الإحتفال بالعيد الوطني العراقي الكبير المتمثل بدحر الإرهاب وكسر شوكته بسواعد فتية استجابوا لنداء الوطن ملبين فتوى المرجعية الدينية العليا فهبوا يصنعون الملاحم ويسطرون المواقف الشجاعة غير آبهين بهول الحتوف وصعوبة الظروف حتى حققت الإرادة الإلهية

وعدها على أيديهم، وبهذه المناسبة نحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على النصر من خلال تجنب أسباب ومبررات عودة الإرهاب وإحكام الخطط الأمنية وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، كما لا يفوتنا المطالبة بإعمار المدن المحررة ومدن المحررين وإعادة جميع المهجرين الى ديارهم .

طوبى لشهداء قواتنا الأمنية من جيش وشرطة وحشد شعبي وبيشمركة وأبناء العشائر وباقي صنوف ابطال هذه الملحمة الخالدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم: نحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على النصر بتجنب أسباب ومبررات عودة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم: نحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على النصر بتجنب أسباب ومبررات عودة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).