بيع مخطوطة نيوتن النادرة حول الهرم الأكبر ونهاية العالم

2020/12/10 | 10:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يعتبر إسحق نيوتن (1643-1727)، عالم الرياضيات الذي وضع أسس الفيزياء الكلاسيكية، وصاغ قوانين الحركة وقانون الجاذبية، أحد أشهر العلماء على مر العصور.إلا أن اهتماماته المتبحرة أخذته إلى عوالم غريبة عما نعدُّه الآن علما.

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