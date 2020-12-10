2020/12/10 | 10:47 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الخميس 10 ديسمبر 2020 | 10:34 صباحاً | عدد القراءات : 12

بالذكرى الثالثة..



العبادي يدعو للحفاظ على النصر الكبير

دعا رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الخميس، الى المحافظة على الانتصار الذي تم تحقيقه على تنظيم "داعش".

وقال العبادي في تغريدة عبر تويتر، إنه "في يوم النصر، من حقِكم اَنْ تفخروا بانتصاراتِكم لأنها من صُنعِ ايديكم وماتحققتْ الا بوعيكم ووحدتِكم وتضحياتِكم الغالية فحافظوا على نصرِكم الكبير وحافظوا على ارضِكم ووحدتِكم".

وأعلن العبادي حينما كان رئيساً للوزراء، في العاشر من كانون الأول من عام 2017، سيطرة القوات العراقية "بشكل كامل" على الحدود السورية العراقية وتحرير الأراضي العراقية من تنظيم "داعش".

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