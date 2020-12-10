أمريكا تسجل عددا قياسيا للوفيات بكورونا

2020/12/10 | 10:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

سجلت الولايات المتحدة زيادة قياسية في عدد الوفيات، بلغت 3112 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة “جونز هوبكنز” الصادرة اليوم الخميس، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايت المتحدة، 15 مليونا وأكثر من 396 ألف إصابة.

وارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 289 ألف.انتهى / 25م

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