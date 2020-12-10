سماع دوي انفجار قوي لم تعرف طبيعته شمالي بغداد- عاجل

2020/12/10 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

سمع أهالي مناطق شمالي العاصمة بغداد، اليوم الخميس (10 كانون الأول 2020)، صوت دوي انفجار قوي لم تُعرف طبيعته بعد.

وذكر بعض الأهالي في حديثهم لـ (بغداد اليوم)، أن "انفجاراً قوياً سُمع صوته في العاصمة بغداد، ولم يُعرف طبيعته بعد"، مشيرين إلى أن "منازلهم اهتزت جراء الانفجار".

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