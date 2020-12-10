بالوثيقة.. (17) مشتكيا لدى الآسيوي بينهم مدرب راحل ضد نادي الميناء للمطالبة بمستحقاتهم المالية

2020/12/10 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

قدم (17) لاعبا ومدربا شكوى ضد إدارة نادي الميناء ، يطالبون بالمستحقات المالية المتبقية من عقودهم بعد فسخها مع النادي.

وذكرت الرسالة الموجه للنادي " إشارة الى ملف الشكوى المقدم من المشتكين المدرجة اسمائهم في الوثيقة لدى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وبارشاد وتوجيه منه (لجنة التراخيص)، في الاجتماع الذي عقد بالثالث من كانون الاول الجاري، نوجه الانذار الاخير بالدفع بشكل مباشر بمدة لاتتجاوز خمسة ايام ، اعتباراً من السابع من كانون الاول الجاري.

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