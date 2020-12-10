في بغداد.. حادثة مؤلمة لفتاة تعاني اضطراباً نفسياً بسبب وفاة احد اقربائها

2020/12/10 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الخميس (10 كانون الأول 2020)، إعادة فتاة ضلت الطريق في مرآب سيد محمد بمنطقة الكاظمية إلى أهلها.

وقال قائد الشرطة، غالب عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة إلى المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (497) من قبل أحد أفراد حماية المنشآت المكلفين بحماية مرآب (السيد محمد) في الكاظمية، والذي طالبها بالتدخل من اجل إيجاد حل لفتاة وجدت ضالة في المرآب".وأضاف البيان، أن "مدير الشرطة المجتمعية، كلف الضابط المسؤول في قاطع المسؤولية ومفرزته لتولي مهمة التحري عن الفتاة وتسليمها لذويها، حيث تم اتخاذ اللازم وتسليمها لهم، بعد أن تم الاستدلال والتوصل إليهم من خلال وجود رقم هاتف ضمن متعلقات الفتاة، حيث تبين أنها تعاني اضطرابا نفسيا واختلالا عقليا نتيجة وفاة أحد أقاربها".

وأشار إلى أن "الفتاة تبلغ من العمر (14) عاما، حيث قدم أهلها وذويها شكرهم وتقديرهم للشرطة المجتمعية على جهودها الإنسانية والمجتمعية الكبيرة".

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