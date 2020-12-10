جامعة الموصل تنتهي من تصنيع جهاز التنفس الاصطناعي لخدمة مرضى الجهاز التنفسي وكوفيد 19

2020/12/10 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/انتهى فريق الدعم الهندسي في جامعة الموصل،اليوم الخميس ، وبمشاركة فريق نقابة المهندسين _ فرع نينوى (جهاز التنفس الاصطناعي)المصنع محليا.وقال رئيس الاستشارية الهندسية بجامعة الموصل وليد سعدي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" جهاز تصنيع التنفس الاصطناعي انجز على يد نخبه من الجهد الهندسي لخدمة مصابين مرضى كوفيد 19 من سكان محافظة نينوى ".واشار الى ان"جامعة الموصل ستقوم بتزويد عدد من هذه الاجهزة لمشافي مدينة الموصل بالاتفاق مع مديرية صحة نينوى لسد النقص الحاصل باجهزة التنفس "/انتهى

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