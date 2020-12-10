اعادة فتح جسر ناحية زمار الحيوي تزامنا مع ذكرى تحرير محافظة نينوى جنوب الموصل 

2020/12/10 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/أعلنت مديرية طرق وجسور نينوى عن افتتاح جسر ناحية زمار الحيوي تزامنا مع ذكرى انتصارات التحرير في محافظة نينوى بعد خروجه عن الخدمة بسبب عصابات داعش.وقال مدير طرق وجسور نينوى المهندس عبد الستار الحبو للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ إن "الكوادر الهندسية افتتحت الجسر بالتعاون مع الهندسة العسكرية في قيادة عمليات نينوى بعد الانتهاء من إنجازه بالكامل وإعادته للعمل مجدداً وبمدة إنجاز (تسعة) أشهر".وأضاف الحبو ، أن "الجسر سيسهم بالحد من الزخم الحاصل داخل ناحية زمار ، مع ترك الطرق البديلة التي كانت تصعب على سكان الناحية الذهاب والإياب من وإلى مدينة الموصل"/انتهى

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