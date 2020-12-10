مدير شركة سبيس اكس: نحن قادمون أيها المريخ

2020/12/10 | 10:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اعتبر مدير شركة “سبيس إكس” إيلون ماسك تجربة مركبة “ستارشيب” الفضائة ناجحة، على الرغم من الانفجار عند الهبوط.وكتب ماسك على “تويتر”، تعليقا على التجارب أن “الضغط في خزان الوقود العلوي كان منخفضا أثناء الهبوط، مما تسبب بسرعة عالية والتفكك السريع غير المخطط له، لكننا حصلنا على جميع البيانات التي كنا بحاجة إليها”.وأضاف أن الإقلاع وتشغيل الخزانات العلوية والسيطرة الدقيقة على القلابات حتى لحظة الهبوط كانت ناجحة, مشددا بقوله “إننا قادمون أيها المريخ”.يذكر أن مركبة “ستارشيب” للرحلات الفضائية البعيدة المدى انفجرت أثناء هبوطها بعد التجربة التي أجرتها شركة “سبيس إكس” يوم الأربعاء.انتهى / 25م

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