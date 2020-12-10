فيديو.. حمام مكة يمتنع عن الطيران بسبب غزو أسراب الجراد

2020/12/10 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الخميس، أنها تمكنت من السيرطة على أسراب الجراد التي غزت مدينة مكة المكرمة مؤخرا، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة مذهلة لتلك الظاهرة.

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